Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavalitsus otsustas esmaspäevasel istungil, kellest saab Paide muusika- ja teatrimaja uus juht. Linnajuhtide valik langes kogenud teatri- ja turundusjuhile, kes on juhtivkohtadel töötanud mitmes Eesti teatris ja meediaväljaandes. Paide linnapea Kaido Ivask ütles, et esmaspäevasel istungil kinnitas linnavalitsus muusika- ja teatrimaja direktori konkursi võitjaks Jaanus Kuke, kes praegu töötab naabermaakonnas Sakala keskuse direktorina.

* Vastavalt kolmapäeval allkirjastatud ostu-müügilepingule omandab Utilitas Enefit Greenilt Paide ja Valka kaugkütteäri Eestis ja Lätis. Tehingu jõustumiseks on vaja Eesti ja Läti konkurentsiameti nõusolekut. Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt ütles, et Eesti suurima kaugkütteettevõttena näevad nad, et nii Paide kui ka Valka sobituvad oma taastuvatel allikatel põhinevate kaugküttesüsteemidega väga hästi nende kaugküttevaldkonna port­felli.

* Kolmapäeval selgusid Albu mõisas Järvamaa kodanikualgatuse konkursi aasta tegijad. Tänavused võitjad seisavad kõige nõrgemate eest, arendavad kogukonda ja näitavad, et vanus on ainult number ja rahapuudus vaba tahet ei sureta.

* Pelgalt mõttest peatäidele hakkab juuste all kihelema. Aga nagu selgub, on probleem palju levinum, kui oskaksime arvata. Õnneks on peatäide vastu igat masti abi. Terviseameti kodulehel seisab, et täitõbi, teise nimega pedikuloos, on viimastel aastatel nii laste- kui ka hoolekandeasutustes järjest levinum probleem. Pedikuloosi haigusjuhte aastast 2004 ei registreerita, mistõttu puudub haigestumisest täpsem ülevaade.