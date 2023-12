Eva Soosaar selgitas, et 2023. aasta novembris ilmus neil koostöös Varrakuga raamat "Haputainast küpsetised". „Meie esimene esitlus Tallinnas Read raamatupoes toimus 27. novembril,” avaldas ta. „Peamised kogukonnad, kuhu küpsetame on aga Vändra ja Türi. Nii on meil väga hea meel mõlemas kohas oma raamatut ka veel detsembrikuus esitleda.”