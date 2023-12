Alustavad Järvamaa noored ettevõtjad sihivad sadu tuhandeid toetusraha

PRIA arengutoetuste osakonna teenusejuht Katrin Märss ütles, et lõppenud taotlusvoorus esitatud taotluste hulk on viimaste aastate rekord. „Samuti on rekordiline taotletud toetussumma, mis ületab taotlusvooruks eraldatud eelarvet üle kahe korra. Esialgsed hindamistulemused avaldame jaanuari esimese nädala lõpuks PRIA kodulehel. Palume taotlejatel nendega esimesel võimalusel tutvuda ning kui taotlejal tekib hindamistulemuste osas küsimusi, siis palume kohe ühendust võtta PRIA arengutoetuste osakonnaga.“