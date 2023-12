Eesti suurim võimlemisfestival tuleb taas Paidesse

Kokku osaleb eelvoorus ligi 900 osalejat, kes esindavad 28 erinevat klubi ja organisatsiooni. Publiku ette jõudvad esinemisnumbrid on justkui väikesed etendused, mille mitmekülgsus ja loomingulisus moodustavad vaataja jaoks nauditava terviku. Festivali teeb eriliseks see, et kui tavaliselt peetakse oluliseks elementide sooritust ja tehnikat, siis Gymnafest seab tähtsaks idee ja loo jutustamist vaibal.

Festival sai alguse 1997. aastal ning sellest ajast alates on see olnud aasta oodatuimaks ja rohkearvulisema osavõtuga võimlemisürituseks Eestis, kus on võimalik osaleda kõikide erinevate võimlemisalade harrastajatel alates väikestest lastest kuni kuldse keskeani. See on festival, kus kõik liikumist ja võimlemist harrastavad rühmad saavad oma oskusi proovile panna ning võrrelda oma võimeid teistega. Kuna osavõtvate rühmade arv on pidevalt kasvanud, siis toimub võimlemisfestival mitmes osas: toimuvad eelvoorud ning finaalüritus, kuhu pääsevad eelvoorude parimad rühmad. Finaali pääsenud rühmade hulgast selgitatakse võitjad erinevate vanus-ja koondrühmade arvestuses ning kuulutatakse välja GymnaFest üldvõitja. Lisaks pärjatakse parimaid rühmi laureaadi tiitlitega ning eriauhindadega. Parimate selgitamisel võetakse aluseks nii esinemiskava kompositsioon kui ka selle tehniline täitmine.