Väätsa mobiliseerib parimad pojad ja tütred terveks nädalavahetuseks aknakaunistamisele

Kindel on aga üks- viimane nädalavahetus enne jõuluvaateakende avamist on rahvamajas üks kiiremaid. Rahvamaja uksed tehakse lahti hommikul ning päris kinni pannakse need paariks öötunniks ning järgmisel päeval kordub kõik taas.

Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko kinnitas, et nii tõesti on. “Jõuluvaateakendele eelnevad laupäev ja pühapäev on tõesti kõige kiiremad, sest selleks ajaks on meil Tartust kohale kutsutud ka mootorimehed, kes panevad soovitud akendel soovitud asjad liikuma,” avaldas ta. “Et rahvamaja on kasutusaegade poolelt väga hõivatud, siis palju varem keegi oma vaateakent valmis tegema tulla ei saa. Nii maja saabki silmini kaheks päevaks töid ja tegemisi täis. Varasemate aastate põhjal oskan öelda, et rahvamaja ongi asjatamist täis olnud hommikul kella 9st öösel kella 2.30 või isegi 3.30ni.”