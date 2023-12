Sisemaa rahvas saab endale erilise jõulukingituse- suure silla

Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Raivo Raamat ütles, et nüüd on silla valmimiseni jäänud veel loetud nädalad. “Kesknädalal alustati puikonstruktsioonide paigaldamisega, milleks kulub ca kaks nädalat,” avaldas ta. “Külm nende tööde tegemist ei sega. Küll aga ei saa külmaga teha heakorra- ja haljastustöid. Need jäävad kevadet ootama.”