Vaata treilerit ⟩ Kas Paide Teatri mokumentaalfilmis naeravad inimesed päriselt?

Film räägib Paide Teatri näitlejast Johannes Richard Seppingust, keda mängib Johannes Richard Sepping. Ta tunneb, et teatritöö ei paku piisavalt rahuldust ning asub uurima, kuidas siseneda Eesti stand-up komöödia maastikule. “Kui palju on selles filmimaailmas reaalset ja kui palju nalja, jääb iga vaataja enda otsustada,” jätab idee autor Sepping küsimuse õhku.

Mokumentaalfilm on võetud linti 2022. aasta kevadel, sellest pidi saama sama aasta sügisel esietendunud lavastuse “Übermensch” esimene osa. “Erinevate asjaolude sunnil tuleb see film välja alles nüüd,” räägib Sepping. Ta ütleb, et ei ole vaja karta, kui lavastust pole näinud, filmi puhul on tegu omaette tervikuga. “Mokumentaalfilm “Übermensch: nali ühes vaatuses” lahkab samu küsimusi, mis lavastuski, kuid teises võtmes,” julgustab Sepping.

“Film esilinastub samas saalis, kus eelmisel aastal esietendus ka Johannese lavastus “Übermensch”. Aastaga on küll palju muutunud aga maja on sama, ruum on sama. Mul on hea meel, et selles Paide Muusika- ja Teatrimaja suures saalis saame aasta peale meeskonna vahetust uuesti kokku tulla ja mõtteid vahetada,” jagab Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson.