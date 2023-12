Käijate seas on igapäevauudistajaid, on mõnda kindlat asja jahtivaid kollektsionääre, on oma ajutisi kodusid sisustavaid sõjapõgenikke. Ühesõnaga jagub Uuskasutuskeskusse inimesi igas vanuses ja kõigilt elualadelt, sest kaubavalik suudab tihtilugu üllatada ka poe kuut töötajat, kes laoruumis sedasama kaupa sordivad ja lettidele sätivad.