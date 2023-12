Talverõõmu leiab esmalt suusaradadelt

Järva valla spordikeskuse juhataja Jaak Tammik ütles, et valla koostööpartnerite suusaradade tehnika oli kohe lume mahasadamise järel valmis tööd alustama. «Sel hooajal on lisaks Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse suusaradadele võimalus sõita ka valgustatud radadel Aravetel (2 km), Järva-Jaanis (2 km) ja Koeru terviseradadel (2,7 km). Valgustus põleb iga päev kuni kella 21.15ni,» lausus ta.

Tammik lisas, et kõik need rajad on nädalavahetuseks valmis, et sõita vabastiilis korraliku suusaga. Lumikatte paksus on keskmiselt 8–10 sentimeetrit.