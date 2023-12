Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval kella 17.50 ajal andis Järva vallas Koigi külas väljakutset teenindanud kiirabitöötaja teada, et väljakutsel viibides on lõhutud maja ees olnud kiirabiautol rehv, ja ta palus politseilt abi. Veidi hiljem kella 19 ajal anti häirekeskusele teada, et Koigi külas sama maja ees on ära lõhutud auto esiklaas. Järgmisel päeval avastas kaks Koigi külas elavat inimest, et nende korteri välisuks on värviga ära rikutud. Mis Koigis toimub? Sellele küsimusele oskas vastata peaaegu iga külaelanik, kellega Järva Teataja neljapäeval kohtus. «See on Kalle,» ütesid nad ohates. Kalle on Koigi rahumeelse­tele elanikele pinnuks silmas ja kõik ootavad, et ühel hetkel on tema paturegister nii suur, et lõppude lõppuks pannakse ta vangi ja siis saab rahu.