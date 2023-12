Algklasside lapsed pidasid pallilahinguid

Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld selgitas, et pallilahing on küllaltki uus võistlusala, mille lapsed on suurima rõõmuga omaks võtnud. «Mäng on jõukohane paljudele ning selles ei saa keegi haiget,» põhjendas ta. Samuti on võistkonnad turvaliselt teine teisel pool võrku ning omavahel ei toimu mingit rüselemist.

Reinfeld selgitas, et mängus on korraga kaks võrkpalli palli ning mängijate ülesanne on pall toimetada vastaste poolele ülaltsööduga nii, et seda oleks võimalikult raske püüda. Iga vastaste poolele maha kukkunud pall annab punkti. Kuna aga mängus on korraga kaks palli tuleb olla ülimalt ettevaatlik, et samal ajal ei kukuks pall oma poolele maha.