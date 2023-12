Koha eestvedajad arvasid, et avapeolt käis läbi ca 200 inimest. "Oleme väga positiivselt üllatunud kui palju inimesi kohale tuli," seisab kommentaaris. "Oli väga mõnus õhtu! Meie oleme igatahes väga rahul selle õhtuga!"

Vespera Bar & Lounge on selle eestvedaja, Nikolai Deketi selgitusel kokteili- ja vesipiibubaar, kus saab nautida ka diskorite esitatavat muusikat. Ent ruumi on veel piljardisaalile ja eraldi on ruum, mida rentida sünnipäevadeks või koosviibimisteks.