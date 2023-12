Paide spordihallist käis päeva jooksul läbi sadu võimlejaid

Kokku osales eelvoorus ligi 900 osalejat, kes esindasid 28 erinevat klubi ja organisatsiooni. Publiku ette jõudsid esinemisnumbrid on justkui väikesed etendused, mille mitmekülgsus ja loomingulisus moodustavad vaataja jaoks nauditava terviku. Festivali tegi eriliseks see, et kui tavaliselt peetakse oluliseks elementide sooritust ja tehnikat, siis Gymnafest seab tähtsaks idee ja loo jutustamist vaibal.