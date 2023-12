GALERII ⟩ Väätsa jõuluvaateakende valmimisse pandi viimasel hetkel kogu loovus ja fantaasia

Türi Kevade kooli kasvataja Gerda Numrsalu on koolis tööl esimest aastat ja seega ka esimest korda kooli poolt Väätsal vaateakent kujundamas. “Vaateakna idee sündis sellest, et meie koolis jagub tähelepanu igale erivajadusega inimesele, samuti hindame nende imelist unikaalsust ja individuaalsust. Meie vaateaken kujutab seega endast üht klassiruumi, kus leiab nii laua ja tooli, aga ka jõulumeeleolus karumõmmi, mis sümboliseeribki meie armsat ja ühtehoidvat koolipere,” avaldas ta. “Ettevalmistustööd hakkasid pihta oma kuu aega tagasi ja tegevusi jagus nii kodudesse kui koolimajja. Ka Väätsale jõudes tuli ootamatusi ette ja osasid asju tuli parendada.”

Et Kevade kooli vaateakna juures asjatasid lisaks kunstimeelega naistele ka akudrellide ning mootoritega mässavad mehed, siis tähendas see vaid üht- vaateaknas hakkavad asjad liikuma. Nurmsalu täpsustas, et liikuvaid osiseid on kokku kolm. Täpsemalt saab teada juba vaateakende avamisel.