Justiitsminister andis hinnangu 2022. aasta õigusloomele

„Endise siseministrina ei väsi ma kordamast, et sisemine julgeolek on kogu riikliku julgeoleku alustala. Siseriiklik julgeolek on aga tugevalt seotud meie õigusloome ja õigusriigiga. Justiitsministrina saan nüüd seista selle eest, et meie õigusloome oleks inimestele läbipaistev ja seadusetekstid selged ja arusaadavad,“ rääkis Laanet, kelle sõnul ei tohiks teha siin mingeid järeleandmisi.

„Nii eelmisel kui ka sellel aastal on kiirkorras ettevalmistatud seaduseelnõusid olnud tavapärasest rohkem. Oluline on aga jälgida, et liiga kergekäeliselt ei tuginetaks seaduseelnõusid koostades kiireloomulisuse argumendile. Kiireloomulisus ei ole pelgalt see, et eelnõu koostajad soovivad eelnõuga kavandatava eesmärgi saavutada kiiremini, vaid probleem ise peab olemuslikult olema akuutne – olgu selleks julgeolekuolukord või riigi rahanduse olukord,“ selgitas justiitsminister.