Erikomisjon arutab riigipiiri ehitamist

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on värskelt koostatud Siseministeeriumi piiriehituse siseauditi järeldustes välja toodud, et valitsuse otsuste, eraldatud vahendite ning tegevuste ajakava võrdluses ei selgu üheselt, mis tähtajaks peab mis ulatuses olema idapiir välja ehitatud ja millised objektid kuuluvad idapiiri projekti koosseisu. „Vajalik on selgus kogu piiriehituse projekti ulatuse osas, see on eelduseks projekti ajalise jaotuse ja täiendavate vahendite vajaduse hindamise osas,“ rõhutas Reinsalu.