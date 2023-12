Coop juhib tähelepanu õiglasele piima hinnale

„Oleme alates suvest olukorda jälginud, kus üks jaekett teise järel on langetanud kilepiima hinna peaaegu samale tasemele, mis on toorpiima hind enne selle töötlemist, transportimist, hoiustamist ja turustamist. Sellise trendi jätkumisel maksavad jaeketid aasta jooksul piima müümisele peale mitu miljonit eurot,“ ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. „See pole normaalne ning varem või hiljem tahetakse kellegi arvelt need kahjumid tasa teenida. Loodan siiralt, et seda ei tehta Eesti põllumeeste või piimatootjate arvelt.“

Kui seni hoidusid kaks suurimat kodumaist jaeketti põhimõtteliselt piima alla oma hinna müümisest, siis novembris murdus Rohtla sõnul ka viimane konkurent. „Seepärast otsustasime ka Coopis tuua piima hinna ebanormaalselt madalale. Makame hinnavahe ise kinni, aga me ei tee seda vaikides, vaid soovime olukorrale juhtida laiemat tähelepanu,“ ütles Rohtla. „Õiglasest hinnast on piimaliiter poes 20 senti madalam, mis tähendab, et Eesti piimatootmine jääb selle tõttu lõpuks surve alla ning paneb ohtu nende töökohad.“

Tere ja Farmi Piimatööstuseid koondava Nordic Milki juhi Ülo Kivine sõnul on valus vaadata, millisele tasemele on viidud kauplustes maailma parima kvaliteediga piima hind Eesti enda turul. „Iga maaeluga tuttav inimene teab, kui raskelt tuleb piim meie lauale ja kui suur töö selle taga on. Sellise olukorra jätkudes loome väära pildi ja valed väärtushinnangud kogu sektorile,“ ütles Kivine.

Tänasest müüb Coop värsket Eesti joogipiima hinnaga 59 senti liiter ning 200ml kohvikoort hinnaga 39 senti. Toorpiima hind enne selle töötlemist, transportimist, hoiustamist ja turustamist oli oktoobri seisuga Euroopa Liidus koos käibemaksuga 51,2 senti.

