Kogumishoiakute uuring: pea pooled vastajad on valmis sissemakseid II pensionisambasse suurendama

30 protsenti kogujatest vastas, et suurendaks oma igakuiseid sissemakseid II sambasse 4 protsendini, ja 16 protsenti vastanutest eelistab neid suurendada 6 protsendini oma brutosissetulekust. AS-i LHV Varahaldus juhatuse liige ja fondijuht Joel Kukemelk ütles, et nii kõrge valmisolek sissemaksete suurendamiseks teeb rõõmu: „Koguja ja pensionisüsteemi tervise seisukohalt on see üks kasulikumaid muudatusi, mis on seni pidevalt uuendatava II sambaga tehtud. Suurematel sissemaksetel on soodne mõju nii koguja rahakotile (sissemaksed tehakse ju brutopalgast, mis tähendab automaatset tulumaksu võitu), fondide investeerimisvõimekusele ja ka Eesti tulevaste pensionite suurusele tervikuna,“ lisas ta. „Loodetavasti üksnes valmisolekuks see mõtteviis ei jää ning realiseerub päriselt ka suuremateks sissemakseteks, sest teadupärast valmisolek üksi tulevikus kõhtu ei täida,“ lisas Kukemelk.