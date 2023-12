Eesti koondislane liitub Paide Linnameeskonnaga

32-aastasel Ojamaal on selja taga värvikas väliskarjäär, ta on esindanud Inglismaa, Saksamaa, Hollandi, Soome, Šotimaa, Poola, Norra, Austria ja Horvaatia klubisid.

Henrik Ojamaa ütles, et tema hinnangul on Paide Linnameeskonnal selge ja ambitsioonikas visioon ning eesmärgid eelseisvateks aastateks. "Mul on väga hea meel saada osaks neist plaanidest. Minu jaoks oli oluline, et nad soovisid mind väga oma ridadesse ja astusid selle nimel konkreetseid samme," selgitas ta.