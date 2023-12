Poiste HPV-vastane vaktsineerimine sai Eestis rohelise tule

Kõikides Euroopa riikides võimaldatakse riigi poolt HPV-vastast vaktsineerimist nii tüdrukutele kui poistele. Erandiks on Bulgaaria ja seni ka Eesti. Poiste HPV vastase vaktsineerimise võimaldamine aitaks vähendada riski päraku-, peenise- ja pea- ning kaelapiirkonna vähi tekkeks. Et HPV on kontaktnakkus, aitab poiste vaktsineerimine samuti kaasa emakakaela-, tupe ja vulvavähi ennetamisel.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liikme perearst Piret Rospu sõnul on meil peale tervislike eluviiside vähiennetuseks vähe võimalusi. „Vähki tekitavate viiruste vastu vaktsineerimine on üks lihtne, tõhus ja ohutu viis vähendada mitmete erinevate pahaloomuliste kasvajate riski. Teadlaste prognoos on, et kui 80% poistest ja tüdrukutest oleks HPV vastu vaktsineeritud, siis oleks võimalik praktiliselt välistada suure vähiriskiga papilloomiviiruste ringlus elanikkonna seas.“

„Kuigi vaktsineerimine toimub ka edaspidi eelistatult 12-14-aasta vanuses, on järgmisest aastast võimalik vaktsineerida tasuta kuni 18. eluaastani (k.a). „Näeme, et 14-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus kõrgem kui 12-aastastel. Mitmetel peredel tekib aga vaktsineerimise suhtes huvi alles laste 15-16-aastaseks saamisel, mil vaktsineerimine oli varem tasuline. Riikliku vaktsineerimise vanuselise vahemiku pikendamine võimaldab kaitsta suuremat hulka noori,“ selgitas dr Piret Rospu komisjoni otsust.