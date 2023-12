Jõuluvaateaknad panevad fantaasia proovile

Kui Järva Teataja pühapäeva lõunaajal Väätsa rahvamaja juurde vaateakende ettevalmistusi uudistama jõudis, oli maja omajagu siginat-saginat täis. Kuigi võinuks eeldada, et suurem osa aknaid on juba valmis, siis nii see siiski polnud. Viimaseid täiustusi tehti mõlemal korrusel ja peaaegu kõigis ruumides.