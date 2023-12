Väätsal on «Ilus ilm»

Pärast etendust tasub teha ring ka Väätsa pargis ja asulas, kus peagi avatakse kultuurimaja kaunistatud aknad ja lumememmed sätivad ennast tee äärde. Kindlasti on Väätsa Järvamaa jõulukeskus, kuhu kõik järvalsed võiksid ja peaksid jõulude ajal tee leidma. Paide teatri lavastus on Järvamaa jõuluküla suurepärane täiendus.

Minu tunded seoses lavastusega on aga vastakad. Jõululavastuselt eeldaks õpetlikku seiklust, kus hea võidab lustakate katsumuste kaudu kurja. Lavastuse kavalehel on kirjas: «Jääkristallid puulehtedel ja akendel loovad kordumatuid mustreid, mis sätendavad päikesevalguses. Kõik on justkui võimalik, sest meie ümber on talvine muinasjutumaa. Aga mis juhtub, kui see äkki kõik kaob?»