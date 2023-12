Paide spordikeskus kuulutas neljapäeval välja uue riigihanke Paide jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustöödeks. See on juba teine katse leida hallile ehitaja, kuna esimene hange kuulutati nurjunuks liiga kõrgete pakkumishindade tõttu. Nüüd on halli ehitustingimusi veidi muudetud ning plaane koomale tõmmatud.