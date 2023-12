Tehasest kostvatele kõvadele kärgatustele katsutakse panna piir

Kõik kõrgetel rõhkudel töötavate süsteemide kasutamine on reguleeritud rangete reeglitega. Neid reegleid järgides on ka E-Piima auru käitlemise süsteemid ehitatud. Nende nõuete järgi on lisatud auru trassidele ülerõhuklapid, mis peavad avanema, kui rõhk tõuseb trassides ettenähtust kõrgemale tasemele. Kahjuks ülerõhuklapi avanemisel tekib trassist auru väljumisel müra. See on tavaline viis aurutrassid projekteerida ja ehitada, sest alternatiivne lahendus oleks ohtlik ja võiks tuua kaasa olukorra, kus süsteemid (trassid, katel jne) ülerõhu tõttu plahvataksid.

Kuna E-Piiima Paide tehas on hetkel veel häälestuse järgus, siis võib ette tulla olukordi, kus ülerõhuklapp avaneb. Kõiki neid olukordi analüüsitakse ja vajadusel korrigeeritakse juhtimise süsteeme, et vältida ülerõhu tekkimist. Hetkel on töörõhk viidud madalamaile tasemel, mis töötamiseks on vajalik, mis omakorda on viimasel nädalal viinud avarii olukorrad nullini. Ka juhtimise süsteeme on täiendatud ja nende toimimine on muutunud stabiilsemaks.