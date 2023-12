Ant Nurhani esimene supertihe superstaaripäev: „Olen sellest unistanud ja õnnelik!“

„Veel praegugi tundub uskumatu, mis juhtus, aga see kõik tõestab, et on vaja kuulata oma südame häält ja järgida unistusi,“ ütles värske superstaar, tänades kõiki, kes sel erilisel teekonnal toeks ja inspiratsiooniks oli. Hoolimata eilsest pikast ja pingelisest võistlusest ning tekkinud väsimusest on Ant päeva lõpuks rahul: „Olen sellest terve elu unistanud ja praegu väga õnnelik!“

Anti võidusingel „Meil on veel lootust“ jõudis avalikkuse ette täna ning juba on see pälvinud rohkelt positiivset vastukaja. Nii Star FM hommikuprogrammis kui ka TV3 „Stuudio“ otse-eetris märkis Ant, et muusika on nüüdsest kindlalt tema tulevikuplaanides. „Esmalt loodan, et võidulugu jõuaks võimalikult paljudeni ja sel läheks hästi, aga lisaks sellele soovin kunagi osaleda ka Eesti Laulul, sest mulle meeldivad suured lavad,“ lisas ta.