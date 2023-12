Üliõpilastele kingitakse üliõpilastele kuhjaga kontserdielamusi

Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on värske kontserdisari kahe ülikooli kingitus kõigile Eesti üliõpilastele. „Tartu Ülikool pakub kontsertide korraldamiseks peahoone suurepärast aulat ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia toob Tartusse tipptasemel interpreedid, kes esitavad nii aegadeülest klassikat kui ka Eesti heliloojate kõige uuemat loomingut. Kuna ülikooliharidus on märksa avaram kui pelgalt erialateadmiste omandamine, siis oli meie kindel soov, et üliõpilaskonnale oleksid kontserdid tasuta,“ ütles Asser.

„Uue kontserdisarja ja koostöö üle on erakordselt hea meel. Tartu Ülikooli aula, mis on oma pika ajaloo vältel olnud märgilise tähendusega kontserdipaik, annab meie institutsioonide koostööle erilise väärtuse,“ märkis EMTA rektor Ivari Ilja. Idee sünnile andis tõuke 2022. aasta märtsis toimunud pidulik kontsert, millega Tartu Ülikool ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tähistasid ühiselt 180 aasta möödumist Ferenc Liszti esinemisest TÜ aulas. „Loodan, et kontserdisari pakub huvi nii tartlastele, ülikooli õppejõududele kui ka tudengitele ning see saab akadeemilise koostöö ja sõpruse traditsiooniks,“ lisas Ilja.

Sarja „Harmonia Universitatis“ kontsertidel viivad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased ja õppejõud publiku muusikalisele avastusretkele, esinedes nii soolokavadega kui ka eri koosseisudes. 9. detsembril kell 18 algaval avakontserdil astub publiku ette Trio Poll-Varema-Poll. Sel hooajal jõuab ülikoolilinna veel kaks kontserti, mis toimuvad 29. veebruaril ja 28. märtsil.

Mari Poll, Henry-David Varema ja Mihkel Poll on rahvusvahelise haardega interpreedid ning hinnatud pedagoogid. Triona on nad tegutsenud 2013. aastast alates ja esinenud selle aja jooksul nii Euroopas, Venemaal kui ka Hiinas. Ansambli repertuaar hõlmab laia valikut muusikat Mozartist, Beethovenist ja Brahmsist kuni nüüdisheliloojate teosteni. Trio repertuaaris on erilisel kohal eesti helikunst, sealhulgas klassikute Artur Lemba ja Heino Elleri teosed, aga ka meie kaasaegsete Erkki-Sven Tüüri, Arvo Pärdi ning Riho Esko Maimetsa looming. Kontserdil kõlav Tõnu Kõrvitsa teos „Islands“/„Saared“ on kirjutatud spetsiaalselt triole ja selle esmaettekanne oli 29. novembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis. 2023. aastal pälvis trio Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia laiahaardelise ja rahvusvahelise kammermuusika-aasta eest.