Ettevõtlikele naistele korraldatud konverents osutus inspireerivaks

Konverentsi avas õnnekoolitaja Dalí Getter Karat, kes tõi välja oma neli põhiväärtust õnnelikkuse saavutamiseks ning jagas ka enda kogemusi ettevõtjana. Dalile järgnes brändi koolitaja Signe Ventsel, kelle põhimõte on olla aktiivne, tegutseja ning julge, sest tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua. Konverentsi lõpetas Anneli Vilu, kes on töötanud Taanis, Hiinas ja nüüd Eestis ning selle suure kogemustepagasi pealt kinnitab, et oma hirmudega tuleb sõbraks saada. Kõikide esinejate lood, soovitused ja kogemused olid osalejatele tõeliselt inspireerivad ning uusi ideid pakkuvad.