Koolid harjutavad virtuaalõppusel tegutsemist pommiähvarduse korral

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul näitas koolide tagasiside oktoobris toimunud masspetukirjade levikule, et haridusasutused soovivad sellisteks olukordadeks paremat ettevalmistust. „Rämpskirjadega levitatud pommiähvardused ei olnud õnneks reaalne oht, kuid nende eesmärk oli külvata segadust ja õõnestada meie turvatunnet. Ebameeldiva hübriidründe positiivne külg oli see, et paljud õppeasutused hakkasid rohkem mõtlema, kas nad on sellisteks ohtudeks ja kriisideks piisavalt valmistunud. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga pakkusime seetõttu välja virtuaalse õppuse, et koolide kriisimeeskonnad saaksid hea ettevalmistuse, kuidas tegelikus ohuolukorras tegutseda,“ ütles Läänemets.