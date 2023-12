Intresside langetamine: liigne entusiasm või hea ostukoht?

Kui nüüd aga roosad prillid eest ära võtta, siis võib peagi jõuda arusaamani, et majanduse pehme maandumine on tõepoolest üks võimalikest stsenaariumitest, kuid selleni pole me veel jõudnud. USAs on majanduskasv endiselt tugev, kuid inflatsioon on sealrohkem ebameeldivalt kõrgel tasemel võrreldes euroalaga, kus rahaväärtuse langus on madalam nagu ka majanduskasv. Kuna tööturg on endiselt mõlemal pool ookeani liiga sitke, et baasinflatsiooni lugeda kontrolli alla saanuks, peab majanduse jahutamine veel jätkuma. Optimismi ralli najal on langenud ka riigivõlakirjade tootlused, nende seas ka Saksamaa 10 aastasel, mille tootlus on oktoobri alguse 3 protsendi tasemelt kukkunud 2.4 protsendini. Kui säärane ralli peaks jätkuma, võime jõuda olukorda, kus intressimäärade langetamise jutt võib pöörduda hoopis vastupidiseks. Kõrged riigivõlakirjade tootlused on olnud suureks abiks majanduse jahutamisel ning võitlusel inflatsiooni vastu. Olukorras, kus need aga langevad, on majandusse raha paiskamise loobumiskulu väiksem ning see pikendaks omakorda keskpankurite võitlust rahaväärtuse languse vastu. Seetõttu võib olla sarnase stsenaariumi jätkumisel vaja hoopis intresse tõsta, et võlakirjade tootlused liiga madalale ei langeks ja majanduse jahutamine saaks jätkuda.