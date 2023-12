Ukraina kogukond algatas üllal eesmärgil kommipaberite kogumise

"Selline pakend krõbiseb ja rebeneb kergesti, kuid ei veni. Mõnikord on selline pakend seest hõbedane," ütles ta ning lisas, et Paides ja Eestis on sellistes pakendites toodete ostmist raske vältida.

Kogumisel on oluline, et ümbrised ja pakendid on puhtad või pestud. Sageli on neile peale märgitud plastiku tüüp PP 5 või PP 7.