2022. aastal kasvasid investeeringud teadus- ja arendustegevusse

„Positiivne on tõdeda, et viimastel aastatel on erasektor hakanud üha hoogsamalt teadus- ja arendustegevusse panustama,“ rõõmustas Pärson. Ühelt poolt soodustab riik erinevate meetmete toel teadmusmahuka ettevõtluse kasvu, teisalt sunnib majanduslik olukord ettevõtteid üha jõulisemalt otsima uusi viise kriisolukordade ja globaalsete muutustega toimetulekuks, et püsida konkurentsis, kasvatada lisandväärtust ja leida uusi ekspordivõimalusi. 2022. aastal raporteeris statistikaametile teadus- ja arendustegevuse kulutusi 399 ettevõtet, mis on läbi aja suurim T&A kulutusi teinud ettevõtete arv. Ligi pooled T&A-sse panustavatest ettevõtteist on suured ehk 250 ja enama hõivatuga ettevõtted, samas on märgatavalt kasvanud mikro- ja väikeettevõtete panus.