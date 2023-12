Luminor: järgmise aasta vaates tuleb ettevõtetel leida uusi turge ja tooteid

Eesti majandus on langenud juba seitse kvartalit järjest ja eksport on märgatavalt vähenenud. Majandussurutis pitsitab Eesti olulisi ekspordipartnereid nagu näiteks Rootsit ja Saksamaad. Luminori ettevõtete panganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul otsib nutikas ettevõtja praeguses olukorras uusi turge ja mõtleb ka sellele, kas oleks võimalik hakata hoopis mingit uuemat ja konkurentsivõimelisemat toodet või teenust pakkuma.

„Eesti on olnud teada-tuntud allhankeriik, siinsed ettevõtted on teinud allhanget suuretele ja tugevatele Lääne-Euroopa ettevõtetele, kes on omakorda toodet turustanud,“ rääkis Savtšenko, lisades, et praeguseks on aga toimunud olulised muutused toorme hankimises, mis mõjutab kogu allhankesektorit. „Nüüd tuuakse näiteks metalli Venemaa asemel Poolast, puit enam ei tule Venemaalt, vaid hoopis Skandinaavia riikidest. Toorme hinna osas oli Eestil varem väike eelis, enam seda pole.“

Savtšenko sõnul tähendab see, et paljudel ettevõtetel tuleb leida uued nišid. „Paljud ettevõtjad, kes näevad, et senised mudelid ei toimi enam, peavad liikuma selles suunas, et leida nii uusi turge kui ka uusi tooteid, mida teha,“ ütles Savtšenko. „Meil on juba häid näiteid, kus on leitud uued turud näiteks USA ja Kanada näol. Seal pole sellist nõudluse langust nagu Euroopas.“