Kliimaministeerium soovib Eestisse luua kliimasõbralike meretehnoloogiate ja laevade ümberehituse keskuse

Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsler Kaupo Läänerand selgitas, et rohetehnoloogiatele üleminek tekitab lähiaastatel suure nõudluse laevaehituse ja ümberehituse sektorites.

„Väiksem jalajälg on konkurentsieelis,“ lausus Läänerand.

Ta täpsustas, et erinevatel andmetel on eesmärkide täitmiseks vaja lähiaastatel üle maailma investeerida 1,9 kuni 3,4 triljonit dollarit. Vajalik aastane investeeringute maht laevadel ulatub hinnanguliselt 8 kuni 28 miljardini aastas. Kaasnevate kaldainfrastruktuuri investeeringute vajadus ulatub aastas 28 kuni 90 miljardi euroni (UNCTAD andmetel).

„Kuna oodata on nõudluse kiiret kasvu ja praegused globaalsed võimekused seda katta ei suuda, soovib riik olla valmis, et kasutada olemasolevaid ressursse ning luua vajadusel ka lisavõimekusi, et tekitada kasvavast globaalsest nõudlusest Eestile rohelist majanduskasvu,“ märkis Läänerand.