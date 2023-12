Lauri ilves selgitas oma sammu sellega, et palju on räägitud suurtest aukudest eelarvetes ja seda ka Järva vallas. Raha ei ole ja kulusid kärbitakse pidevalt. "Pean kokkuhoidu mõistlikuks ning usun ja loodan, et iga kärbe teenib oma kasu," sõnas ta.