Omavalitsuste raamatupidajad koolitasid end Järva-Jaanis

Teemaks oli raamatupidamisprogramm PMEN ja selle uuendused. Ürituse korraldaja, valla finantsjuht, Aime Roosioja ütles, et korraldab selliseid koolitusi juba viiendat aastat. „Ja tore, et PMEN omanik Raidi Saar alati on nõus selliseid koolitusi tegema. Tore oli näha teiste omavalitsuste raamatupidajaid, vaheaegadel saime arutada muid rõõmusid ja muresid ning ka kogemusi vahetada. Leppisime kokku, et järgmise aasta märtsis, aprillis kohtume uuesti – kus täpselt, seda peame veel arutama,” lausus Roosioja.