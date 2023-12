Järvamaa parimad sportlased ootavad väljavalimist

Ka spordipere vajab väljavalimist

Järvamaa sportlike perekondade tunnustamise eesmärk on näidata perega koos sportimise tähtsust.

Regulaarne liikumisharrastus saab alguse kodust. Vanemate elurütm annab ka lastele eeskuju ning aitab juurutada elukestvaid liikumisharjumusi. Sageli ei puuduta aga kodune liikumisharrastus vaid pereliikmeid, vaid innustab laiemalt kogukonda. Järvamaa perekondade tunnustamisega tänamegi just selliseid perekondi, kes on oma sportimisarmastusega teistele eeskujuks.

Järvamaa spordipere konkursile oodatakse peresid, kes on paistnud silma ja olnud eeskujuks teistele oma sportliku mõtlemise ja tegude poolest.

Pere koostegemiste üheks sagedaseks märksõnaks on sport. Perega koos tegutsemine, positiivne ellusuhtumine ja entusiasm on suureks eeskujuks meile kõigile. Liikuv ja sportlik pere on kokkuhoidev ja hooliv, seal sirguvad lapsed on tugevamad ja tervemad. Liikumist ja sporti väärtustav kodu on kindlasti ka üheks oluliseks eeltingimuseks ja vundamendiks,nendes peredes sirguvatel lastel on suurem võimalus jõuda tippspordis saavutusteni.

Järvamaa spordiliidu juhatus koguneb 19. detsembril, et välja valida esitatud kanditaatidest parimad. Spordigalale kutsutakse igast omavalistusest üks eeskujulik pere.

Auhinnad annab välja Järvamaa spordiliit.

Kandidaate konkursile oodatakse hiljemalt 10. detsembrini e-posti aadressile: piret.reinfeld@jarvasport.ee.

Sportlikum pere kuulutatakse välja jaanuari alguses Järvamaa spordigalal Koerus.