Väärikad võrkpallurid kogunevad suurmehe mälestuseks turniirile

Turniiri eestvedaja Enn Sõmer ütles, et Peet Raigi mälestusturniir on ilus kummardus omaaegsele suurele spordimehele, kelle elutee kahjuks lõppes üsna varakult.

Sõmeri sõnul on märkimisväärne, et seenioridele mõeldud turniiril osalevad jätkuvalt mängijad Kalev -68-st, kellega koos Peet Raig omal ajal platsi jagas. "Tema võistkonnakaaslased on läbi turniiri ajaloo püüdnud kohal olla ning samuti tema abikaasa Kulle Raig, kes peab mälestusi võrkpalli ajaloost väga kalliks," rääkis ta.