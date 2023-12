Tänavu on Paide elanikud märganud, et Lembitu pargi kaunilt valgustatud puud, mis on rahvast rõõmustanud juba neli viimast aastat, veel säramas pole. Samuti ei tööta pargi südames asuv purskkaevu imiteeriv valgusdekoratsioon, mis on asunud 2018. aasta lõpust saadik seal igal talvehooajal.