Suur-Aia tänavas tegutseb ridamisi uusi ärisid

Selle eestvedaja Pille Punapart sõnas, et müügikoht toimib boksirendi põhimõttel, inimesed ise toovad oma asju müüki, valdavalt rõivaid, jalanõusid ja väiksemat pudi-padi kraami. «Inimeste huvi uue kirbuturu vastu on olnud üsna suur,» lausus ta. «Üks kirbuturg on mul Põltsamaal ja päris paljud Paide inimesed on harjunud seal käima. Sel põhjusel leidsingi, et peaksin uue müügikoha Paidesse tegema.»