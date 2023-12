Äärmusest äärmusesse: Eesti ühes servas 18 külmakraadi, teises 0

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub kagu- ja idatuul 1-6, saartel ja rannikul 3-8, puhanguti 11 m/s. Külma on 9-15, kohati 18 kraadi, saarte rannikul kuni 1 kraad.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 1-6 m/s. Ilm on sajuta. Öösel võib kohati udu olla, muidu on nähtavus hea. Külma on 7-10 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Ennelõunal on kohati udu. Puhub ida- ja kagutuul 3-9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 5-11 kraadi, saarte rannikul võib kohati olla 0 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 3-8 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea või mõõdukas. Külma on 7-9 kraadi.