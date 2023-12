Türilt pärit näitlejanna oma vanematest: "Ema on suur laev, isa tormine meri. Aga nad sobivad kokku."

"See on tohutu ajaraiskamine, eeskätt inimese enda aja, aga kahjuks reeglina ka kellegi teise. Minu väga suur missioon on see, kuidas anda oma lastele kätte võimalikult palju rekvisiite, et nad oskaksid ennast solvumisest ja mossitamisest hoida. Sest elu on nii lühike, et seda selle peale raisata," selgitas Tiitsmaa Vikerraadio saates "Käbi ei kuku..." üht oma kreedot emana.

Naine tõdes, et on solvumisi ja mossitamisi elus palju pealt näinud ning nentis, et sageli esineb seda varjatud kujul. Klaudia jutustas, et tema vanemad on õpetanud teda jälgima detaile: "Vanemad on mind suunanud vaatama inimeste silmi ja sealt tuleb detailnägemine – see, mis seal taga on."