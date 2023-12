Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva õhtul kell seitse lõid 46 Väätsa rahvamaja akent jälle särama. Kohaliku rahvamaja akende kaunistamise idee autor Lauri Läänemets sõnas, et seitse aastat tagasi oli jõudu kaunistada 13 akent, kuid viimastel aastatel on olnud kaasalööjaid nii palju, et iga rahvamaja aken on kui väikene kunstiteos. Läänemets on ka ise igal aastal ühe akna kaunistanud. Tänavu võttis ta ette nii mahuka kavandi, et hakkas ettevalmistustega pihta juba septembris.

* Novembris avas Paides Suur-Aia tänavas Lipi-Lapi kangaäri endistes ruumides uksed mänguasja- ja käsitöökauplus Keerdus, mõni nädal tagasi tegi seda sealsamas Moepesa kirbukas. Selle eestvedaja Pille Punapart sõnas, et müügikoht toimib boksirendi põhimõttel, inimesed ise toovad oma asju müüki, valdavalt rõivaid, jalanõusid ja väiksemat pudi-padi kraami.

* Vaimupuu fotokonkurss on mõeldud intellektipuude ja psüühikahäirega inimestele, mis oli esimest korda 2012. aastal. Alates sellest ajast on 12 parimat fotot leidnud koha järgmise aasta Vaimupuu kalendris, 15–19 fotot aga rändnäitusel, mida oma parimatel aegadel eksponeeriti aasta jooksul kümmekonnas kohas. Tänavuse konkursi teise koha omanikuks valiti Türi päevakeskuse hoolealuse Saira Liiveri­ töö «Natuke rohelust linnapildis». Liiver on jäädvustanud linnakeskkonnas tavalist kivisillutist, mille vuukide vahel tärkab uus elu – ereroheline samblik, mis toobki halli tooni üldpilti rõõmsat värvi.

* Linnade ja külade jõuluvalgustus on pimedal ajal ühel ajal nii silmailuks kui aitab tekitada ka turvatunnet tänavatel liikumisel. Tänavu on Paide elanikud märganud, et Lembitu pargi kaunilt valgustatud puud, mis on rahvast rõõmustanud juba neli viimast aastat, veel säramas pole. Samuti ei tööta pargi südames asuv purskkaevu imiteeriv valgusdekoratsioon, mis on asunud 2018. aasta lõpust saadik seal igal talvehooajal.

* Järva Teataja on jõulude eel kirjutanud nii kaunistatud traktoritest kui ka kombainidest, aga nüüd said Aravete päästekomando mehed valmis valgusinstallatsiooni, mida kadestaksid kõik jõulukülad.

* Paks lumevaip on detsembrile täiesti iseloomulik nähtus, kuid selle rohkus toob esile muresid ja paneb inimesi pahandama. Järva Teataja sai kirja, kus paidelane väljendab arusaamatust, miks kuhjatakse Paide muusika- ja teatrimaja juurde suuri lumevalle. Kohati on need juba nii suured, et võtavad autodelt parkimisruumi ära.

* Põlvas olid Eesti karikavõistlused trampoliinivõimlemises, kus võistlesid edukalt nii spordiklubi Kati kui ka Biomechanics Goupi noored. Kahe klubi peale tõid nad kodumaakonda 18 pjedestaalikohta, millest kaheksa olid kõrgeimal astmel.