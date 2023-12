"Oleme saanud kokkuleppele, et täiendavalt haridusministeerium leidis oma vahenditest kaheksa miljonit eurot, et õpetajate palka uuel aastal täiendavalt tõsta," ütles Kallas neljapäeval valitsuse pressibriifil.

Kallase sõnul ei jõua praegu seda muudatust riigikogu menetluses olevasse riigieelarve seadusesse sisse viia. "Kuid oluline teadmine on see, et see raha on olemas ja tehniliselt saame me teha selles osas eraldi seadusemuudatuse," ütles Kallas.