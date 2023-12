If Kindlustuse ettevõtete varakindlustuse tootejuht Risto Sondla möönab, et elektrivõrgus oleva metalli või päikesepargi detailide varguse käigus on tõsine oht elu kaotada. Arendaja kogemus näitab, et mida turvatum on päikesepark, seda ebatõenäolisem on ka traagiliste juhtumite esinemine.