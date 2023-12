Vabriku perenaine Piret Leskova nentis, et isiklik vajadus on paljudel puhkudel liikumapanevaks jõuks ja nii ka tema näkside puhul. “Mul tekkis piimatalumatus ning selgus, et täiesti piimavabasid toite meil nagu ei olegi. Nii hakkasin endale näkse tegema, sõpradele meeldis ja nemad tahtsid ka ning nii see asi läks,” avaldas ta.