Lõpetagem hala! Õpetajaamet on parim!

Aasta 2023 õppejõu laureaat Grete Arro ütles paari aasta taguses raadiosaates „Puust ja punaseks“, et hea õpetaja on see, kes on avatud ja uudishimulik. Õpetaja teab, et õpilase areng on alati võimalik ja pikas perspektiivis on tema tööl suur mõju.