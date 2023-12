Leivast taldrikud püüavad jõuluturul pilke

Tallinnas Raekoja platsil avatud jõuluturul uudistavad nii eestimaalased kui ka kaugemalt tulijad jõulupraade, mida pakutakse eriskummalistelt taldrikutelt. Need on tehtud leivast. Vähesed teavad, et need söödavad taldrikud on valminud käsitööna Paide Euroleiva tehases. Marta Pagari tootemarki esindava Euroleiva müügijuht Janne Tammsaar ütles, et üks jõuluturu kaupleja võttis nendega ühendust ja uuris, kas leivast saaks teha taldrikuid, mis kohe vedelikku läbi laskma ei hakka. «Me polnud sellist toodet küll kunagi teinud, aga loogika ütles, et meie seemneleivakesed on just sellise koostisega, ehk annab samal põhimõttel midagi välja mõlda,» meenutas ta.