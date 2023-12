Jõuluvana Preedik teeb kingijagamistuure teisiti

Seire sõnul on eestlaste halvenev majandusjärg jõudnud ka tema tegemisteni. «Mis seal salata, sel aastal on kommipakke ja käimist varasemaga võrreldes vähem,» lausus ta. «Seda põhjusel, et annetustest kogunenud raha on vähem, kommid on kallimad ja pakendi hind on samuti tõusnud.»