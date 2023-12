Koeru liikumispidu õpetas elutõdesid läbi putukamaailma

Täna õhtul toimus Koeru keskkoolis õpilaste traditsiooniline liikumisetendus, mis on järjekorras juba 21. Tänavuse suurejoonelise tantsulavastuse fookuses olid putukad ning kandvaks ideeks elu haprus - kõik võib muutuda hetkega. Liikumispeo lavastaja on kooli kehalise kasvatuse õpetaja Anne-Ly Pihlak, kellele pole see esimene kord.