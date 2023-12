Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 912. Järvamaast suurem on see Põlvamaal, Tartumaal ja Jõgevamaal.

Detsembri teise nädala jooksul saabub Eestisse täiendav kogus COVID-19 vaktsiini, et tõsta laiemalt levima hakanud koroonaviiruse taustal ennekõike riskirühmade vaktsineerimise hõlmatust. Tervisekassa on kinnitanud lisatarne 11 560 COVID-19 tüve vastu mõeldud Pfizeri doosile, mille eeldatav saabumisaeg on 11.-18. detsembril. Ühtlasi on plaanitud täiendav tarne ligikaudu 25 000 doosiga kuu teises pooles.